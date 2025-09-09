Icon Menü
Mann randaliert in Straße: Anwohner rufen die Polizei

Augsburg-Hochfeld

Mann randaliert in Straße: Anwohner rufen die Polizei

In Augsburg-Hochfeld grölt ein Mann mitten der Nacht, dass jemand die Polizei rufen solle. Als Anwohner genau dies tun, beruhigt er sich nicht.
    Die Polizei in Augsburg ermittelt nach einem Vorfall im Hochfeld gegen einen 39-Jährigen.
    Die Polizei in Augsburg ermittelt nach einem Vorfall im Hochfeld gegen einen 39-Jährigen. Foto: Alexander Kaya (Symbol)

    Ein 39-Jähriger hat am Sonntag in der Straße „Am Silbermannpark“ randaliert. Nach Angaben der Polizei hatten sich Anwohner gegen 3 Uhr wegen einer offenbar stark alkoholisierten Person in der Straße bei den Einsatzkräften gemeldet. Vor Ort trafen die Beamten auf den 39-Jährigen. „Dieser schrie offenbar seit mehreren Stunden herum und forderte Anwohner auf, die Polizei zu rufen“, heißt es weiter. Der 39-Jährige ließ sich laut Polizei „durch die eingesetzten Beamten nicht beruhigen“. Aufgrund seiner Alkoholisierung brachten die Polizisten den 39-Jährigen in den Arrest. Dabei soll er die Ermittler beleidigt und Widerstand geleistet haben. Die Polizei ermittelt nun wegen mehrere möglicher Delikte gegen den 39-Jährigen. (jaka)

