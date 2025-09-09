Mann randaliert in Straße: Anwohner rufen die Polizei

Ein 39-Jähriger hat am Sonntag in der Straße „Am Silbermannpark“ randaliert. Nach Angaben der Polizei hatten sich Anwohner gegen 3 Uhr wegen einer offenbar stark alkoholisierten Person in der Straße bei den Einsatzkräften gemeldet. Vor Ort trafen die Beamten auf den 39-Jährigen. „Dieser schrie offenbar seit mehreren Stunden herum und forderte Anwohner auf, die Polizei zu rufen“, heißt es weiter. Der 39-Jährige ließ sich laut Polizei „durch die eingesetzten Beamten nicht beruhigen“. Aufgrund seiner Alkoholisierung brachten die Polizisten den 39-Jährigen in den Arrest. Dabei soll er die Ermittler beleidigt und Widerstand geleistet haben. Die Polizei ermittelt nun wegen mehrere möglicher Delikte gegen den 39-Jährigen. (jaka)

