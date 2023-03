Mutmaßlicher Betrüger bringt Senior um viel Geld

Ein mutmaßlicher Betrüger hat einen Rentner in Augsburg mit einer Masche um viel Geld gebracht. Er drehte dem 85-Jährigen einen minderwertigen Mantel an.

Ein 85-jähriger Mann ist am Mittwoch im Prinz-Karl-Weg offenbar Opfer eines Betrugs geworden. Nach Angaben der Polizei wurde der Senior gegen 18 Uhr von einem unbekannten Mann angesprochen. "Dieser wollte ihm zunächst einen Mantel schenken", heißt es weiter. Kurz darauf habe der Unbekannte dann aber 1000 Euro verlangt. Der 85-Jährige bezahlte daraufhin das Geld. "Bei dem Mantel handelt es sich jedoch offensichtlich um minderwertige Ware", so die Polizei. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: Er soll 1,75 Meter groß beschrieben, soll eine beige Hose und einen olivgrünen Pullover getragen haben. "Zudem war der Mann scheinbar in einem schwarzen Audi mit italienischer Zulassung und Teilkennzeichen 147CN unterwegs", berichtet die Polizei weiter, die gegen den unbekannten Mann wegen Verdacht des Betruges ermittelt und Zeugen bittet, sich unter der 0821/323-2710 zu melden. (jaka)