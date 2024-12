Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Die Polizei in Augsburg ermittelt nach einer Sachbeschädigung im Hochfeld am Dienstag. Den Angaben zufolge hatte eine Autofahrerin in der Zeit von 18 bis 19 Uhr ihren Audi auf einem Parkplatz im Alten Postweg abgestellt. „Als sie zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie einen Schaden an einer Autotür fest“, heißt es von den Ermittlern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung, Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. (jaka)

