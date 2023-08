Augsburg-Hochfeld

12:01 Uhr

Stadtteilinitiative Hochfeld will bei Entwicklung des Bahnareals mitreden

Plus Die geplante Verdichtung westlich der Firnhaberstraße wird als Chance gesehen, doch mehr Verkehr und achtstöckige Häuser würden auch für Stirnrunzeln sorgen.

Artikel anhören Shape

Die vor kurzem neu gegründete Stadtteilinitiative "Unser Hochfeld" begrüßt die Überlegungen für eine städtebauliche Entwicklung des ehemaligen Bahnareals an der Firnhaberstraße zum Wohnquartier, sieht aber noch eine Reihe von offenen Fragen. Konkret geht es zum Beispiel darum, wie sich Nahversorgung am besten in dem Quartier verwirklichen ließe. Die Überlegungen von Stadt und Grundstückseigentümer sehen einen kleineren Supermarkt in "untergeordneten Umfang" für den täglichen Bedarf vor, der für das Neubauquartier und das Bestands-Hochfeld als Geschäft dienen soll. Man fordere, so die Initiative, die wohl eine Konzentration in einem großen Supermarkt an einer Stelle befürchtet, vorab eine Bedarfserhebung und auch die Ausarbeitung von Alternativen. Nötig sei auch, dass Flächen für Sport, Kultur und Soziales von Anfang an mitberücksichtigt werden. Ebenso sei eine Verkehrskonzept nötig, weil die Firnhaberstraße kaum zusätzlichen Verkehr vertrage.

Bahnpark im Hochfeld: "Gelände bietet eine einmalige Chance"

Die Initiative betont, dass im Zusammenspiel mit dem Bahnpark ein interessantes Quartier entstehen könnte. "Das Gelände bietet eine einmalige Chance, eine Mischung aus denkmalgeschütztem Altbestand, Neubauten und dem Bahnpark Augsburg im Herzen der Stadt zu gestalten", heißt es in einer Erklärung als Reaktion auf einen Artikel unserer Redaktion. "Die Frage der maximalen Dichte sollte nicht allein mit dem Investor diskutiert werden, sondern gemeinsam mit der Bürgerbeteiligung, bevor es in die Phase von Wettbewerben für die städtebauliche Entwicklung geht", heißt es weiter in der Erklärung. Die Stadtteilinitiative stehe für Gespräche bereit. Nötig sei auch eine transparente Information aller Bürger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen