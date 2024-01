Augsburg-Hochfeld

Streit im Verkehr eskaliert: BMW-Fahrer fährt absichtlich in Fiat Punto

Ein Unfall in der Haunstetter Straße in Augsburg beschäftigt die Polizei. Sie sucht Zeugen und einen bislang unbekannten Täter.

In der Haunstetter Straße in Augsburg gerät ein bislang unbekannter BMW-Fahrer in Rage. Er beleidigt und bedrängt einen andere Fahrer - und wird schließlich gewalttätig.

Ein bislang unbekannter Mann hat am Samstag in der Haunstetter Straße einen 32-Jährigen zunächst genötigt und beleidigt. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall auf Höhe der Hausnummer 139. Demnach betätigte der Unbekannte gegen 16.10 Uhr zunächst mehrfach die Lichthupe und fuhr dem 32-jährigem Autofahrer dicht auf. "Als der 32-Jährige auf den rechten Fahrstreifen wechselte, überholte ihn der Unbekannte mit seinem 5er BMW", so die Polizei. Dabei soll er ihm den ausgestreckten Mittelfinger gezeigt haben. "Im weiteren Verlauf verlangsamte der unbekannte BMW-Fahrer seine Geschwindigkeit und der 32-Jährige wechselte wieder auf den linken Fahrstreifen", heißt es weiter. Der Unbekannte fuhr daraufhin auf die Gegenfahrbahn und in das Heck des 32-Jährigen. "Nur durch Gegenlenken konnte der 32-Jährige sein Fahrzeug unter Kontrolle bringen", heißt es weiter. Daraufhin bog der 32-Jährige mit seinem grauen Fiat Punto nach links ab und der Unbekannte folgte ihm. Als beide anhielten, stieg der BMW-Fahrer der Darstellung zufolge aus, "ging äußerst aggressiv auf den 32-Jährigen zu" und soll ihn gegen die Fahrzeugtür gestoßen haben. Anschließend floh der Täter mit durchdrehenden Reifen. Der bislang unbekannte BMW-Fahrer wird wie folgt beschrieben: Er soll etwa 50 Jahre alt und 1,75 Meter groß sein, bekleidet war er mit blauer Jeans und Pullover mit Hemd darunter. Sein Auto hatte ein Memminger Kennzeichen. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden. (jaka)

