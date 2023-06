Unbekannte randalieren in Lagerhalle und beschädigen ein Auto

Drei Jugendliche dringen in eine Lagerhalle in Augsburg ein und versprühen unter anderem den Inhalt eines Feuerlöschers. Der Sachschaden ist hoch, die Polizei sucht nach Zeugen.

Am frühen Dienstagabend sind drei bislang unbekannte Täter gegen 19 Uhr in eine Lagerhalle in der Firnhaberstraße eingebrochen. "Ein 49-jähriger Anwohner konnte beobachten, wie sich drei Jugendliche unberechtigt auf das Gelände begaben", berichtet die Polizei. Die Täter beschädigten den Angaben zufolge ein in der Lagerhalle abgestelltes Auto.

Zudem versprühten die Täter den Inhalt eines Feuerlöschers. Als die Polizei eintraf, waren die Täter geflüchtet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch und bittet Zeugen, sich unter der 0821/323-2710 zu melden. (jaka)