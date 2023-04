Unbekannter bricht in Gaststätte ein

Einen Einbruch in eine Gaststätte im Augsburger Hochfeld meldet die Polizei. Die Kripo bittet um Zeugenhinweise.

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht auf Dienstag in eine Gaststätte in der Oberbürgermeister-Dreifuß-Straße im Augsburger Stadtteil Hochfeld eingebrochen. Er entwendete dabei Gegenstände im unteren dreistelligen Bereich.

Der Sachschaden bewegt sich im unteren vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise unter 0821/323-3810. (ina)