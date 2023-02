Vier Buben zerstören Glasscheibe, einer hat ein Messer dabei

Als vier Kinder im Augsburger Hochfeld abends eine Polizeistreife sehen, ergreifen sie die Flucht. Schnell wird klar, warum.

Einer Polizeistreife sind am Mittwoch gegen 20.45 in der Schertlinstraße im Augsburger Stadtteil Hochfeld vier Buben aufgefallen. Als das Quartett die Polizeibeamten sah, ergriff es unvermittelt die Flucht. Schnell war der Grund ihres Verhaltens klar, denn die Beamten stellten eine zerstörte Glasscheibe einer Hinweistafel in der Straße fest.

Die Polizisten hielten zwei der Kinder, zwölf und 13 Jahre alt, kurz darauf im näheren Umfeld an. Bei der Kontrolle wurden zudem ein Einhandmesser, das nach Waffengesetz verboten ist, sowie ein verfälschter Schülerausweis gefunden. Beides wurde sichergestellt. Die beiden Jungen wurden anschließend ihren Eltern übergeben. Die Polizei ermittelt nun nach den weiteren Beteiligten und hinsichtlich der vorliegenden Delikte. (ina)