Hochschule Augsburg erhält Preis für Lehrkonzept – und eine Ampel?

Gemischte studentische Teams an der Hochschule sollen Ideen für einen nachhaltigen Campus entwickeln. Ein Testlauf für das Projekt kam zu einem überraschenden Ergebnis.

Sie reden nicht nur von Nachhaltigkeit, sie tun was: Wirtschaftswissenschaftlerin Sabine Joeris und Informatiker Volodymyr Brovkov haben sich mit einer Parkhaus-Ampel samt App auf dem Campus der Hochschule Augsburg befasst, damit mehr ihr Auto daheim stehen lassen. Nun haben sich die beiden eine interdisziplinäre Lehrveranstaltung ausgedacht, um Studierenden Kompetenzen in Sachen Nachhaltigkeit zu vermitteln. Die Professorin und der Professor haben ihre Sache so gut gemacht, dass sie von Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume mit dem "Lehrförderpreis 2022" ausgezeichnet wurden. Kommt mit dem Preisgeld nun die Parkhaus-Ampel?

Bei dem prämierten fakultätsübergreifenden Lehrkonzept an der Hochschule geht es darum, dass interdisziplinäre studentische Teams nach Lösungen suchen, wie man den Hochschulcampus nachhaltiger gestalten kann. Zentral dabei ist, dass die Studierenden ihr theoretisch erworbenes Wissen direkt im Hochschulbetrieb anwenden. "Sie sollen selber Ideen entwickeln und kreativ werden", sagt Joeris. Start ist im Wintersemester 2022/23. Aus dem Preisgeld stehen 20.000 Euro zur Verfügung. Einen Testlauf hat es schon gegeben. Er zeigt, wie es in der Praxis funktionieren könnte.

Sabine Joeris Foto: Peter Becher

Volodymyr Brovkov Foto: Hochschule Augsburg





Bei einer Befragung von Augsburger Hochschulstudierenden hatte sich herausgestellt, dass viele mit dem Auto zum Campus fahren, obwohl sie ein Semesterticket für den öffentlichen Nahverkehr haben. Laut Joeris sind aber auch viele genervt vom Parksuchverkehr, der obendrein klimaschädlich ist. Weit über 80 Prozent sagten, sie würden ihr Auto daheim stehen lassen und auf die Öffentlichen umsteigen, wenn es auf dem Campus eine Parkhausampel gäbe, die mit einer App verbunden ist. Dann könnte man schon zu Hause sehen, ob alle Parkplätze belegt sind.

Minister: "Blaupause für modernen akademischen Unterricht"

Bei dem Ampel-Projekt ermittelten Informatikstudenten, wie man es realisieren könnte. Wirtschaftsstudierende berechneten die Effekte: etwa CO 2 -Einsparung, Zeitersparnis für Studierende und im Gegenzug die Kosten für die Ampel. "Diesen Prototyp wollen wir in unserem Lehrkonzept erweitern", sagt Joeris. Auch andere Fakultäten der Hochschule sollen eingebunden werden, um Vorschläge für einen nachhaltigen Campus zu entwickeln.

Wissenschaftsminister Blume sagte bei der Auszeichnung, die Lehrideen der heutigen Preisträgerinnen und Preisträger seien eine Blaupause für modernen akademischen Unterricht. Ihre Arbeit sei das Erfolgsrezept für top ausgebildete und motivierte Fachkräfte. Joeris und Brovkov sehen den Preis als eine Bestätigung, dass sie mit ihrem interdisziplinären Ansatz auf dem richtigen Weg sind.

Der "Lehrförderpreis" ist ein zusätzlicher Wettbewerb, mit dem innovative und neuartige Konzepte ausgezeichnet werden. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert. Wenn das Konzept zur Förderung angenommen wird, wird der Preisträger aufgefordert, das Konzept vorzustellen und innerhalb der nächsten beiden Jahre umzusetzen.

Kommt also auch die Ampel am Campus? Joeris ist es wichtig, den Nachwuchs in Unternehmen so auszubilden, dass Firmen langfristig nachhaltig handeln und nicht nur kurzfristig gewinnmaximierend. Aber ja, sagt sie: "Wenn wir eine Ampel bekommen würden, wäre das super und auch noch billig."