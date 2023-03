Hochschule Augsburg: Neuer Name, neue Studierende, neue Professoren

Plus Die Hochschule nennt sich ab sofort "Technische Hochschule". Im Sommer sind weitere Neuerungen angesagt, auch für Studierende, die Karriere in der Wissenschaft machen wollen.

Die Hochschule Augsburg startet mit mehreren Neuigkeiten ins Sommersemester. Ab sofort meldet sich die Bildungseinrichtung unter ihrem neuen Namen zu Wort: Technische Hochschule Augsburg. Lehre und Forschung werden weiter ausgebaut. Eine Neuheit, die vor allem für Studierende wichtig ist, wird in den kommenden Monaten vorbereitet.