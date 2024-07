Hochzeitsplanerin Ayse Karaagac: „Die Türken feiern immer groß“

Und jetzt ist auch noch der Konditor am Telefon. Ayse Karaagac gibt ihm kurze, freundliche Anweisungen, wie er das Gebäck verzieren soll. Sie schreibt Anmerkungen in ihr schwarzes Notizbüchlein. „Mein Heft habe ich immer dabei, aber das meiste ist ohnehin in meinem Kopf.“ Die 60-Jährige muss sich ständig viel merken. Ayse Karaagac organisiert seit 24 Jahren in Augsburg und Umgebung türkische Hochzeiten, Henna- und Beschneidungsfeiern. Feste, mit oft hunderten von Gästen. Nebenbei engagiert sich die umtriebige Frau in der Integrationsarbeit. Die gebürtige Türkin weiß, wie wichtig es ist, Teil der Gesellschaft zu sein. Als Kind Gastarbeitern im Augsburger Stadtteil Kriegshaber aufgewachsen, hatte sie sich einst etwas geschworen.

„Papa, wo sind wir hier? Wo sind die Menschen, wo die Schiffe?“ Karaagac war sechs Jahre alt, als sie 1970 mit Eltern und Bruder aus Istanbul am Bosporus nach Augsburg am Kuhsee kam. Über ihre erste, kindliche Reaktion in der neuen Heimat kann die 60-Jährige heute herzlich lachen. Es ist ein Donnerstagmorgen, Ayse Karaagac sitzt im türkischen Pide- und Grillrestaurant „ess point“ in der Bahnhofstraße und rührt im Kaffee. Nebenan hat ihre Schwester den Brautmodenladen „Gelin‘s“ eröffnet. Dort hilft sie manchmal mit. Sie erzählt, wie schwierig damals der Neustart für sie als kleines, türkisches Mädchen war. Denn aus dem Versprechen des Vaters, man bleibe nur zwei Jahre in Deutschland, wurde nichts. Und sie berichtet, wie sie es schaffte, eine Augsburgerin zu werden. Das lag auch an den Hänseleien der Mitschüler.

Was Ayse Karaagac sich in Augsburg schwor

„In der Schule lachten mich andere Kinder aus. Sie meinten, mein Deutsch sei furchtbar.“ Ab da habe sie sich geschworen, die deutsche Sprache so gut zu lernen, dass sie nie wieder ausgelacht werde. „Und so sollte es auch sein.“ Karaagacs Familie setzte sich in Augsburg für andere Türken ein. „Meine Eltern halfen Neu-Ankömmlingen und unterstützten bei der Arbeitssuche.“ Ihre Mutter gründete mit Freundinnen einen Verein in Oberhausen, in dem Deutsch unterrichtet und mit kleinen Theaterstücken gezeigt wurde, wie man etwa bei einer Behörde einen Pass beantragt. Sie habe als Kind und Jugendliche oft gedolmetscht. Ihre Eltern, und darauf ist sie stolz, seien keinen Tag arbeitslos gewesen. Aktuelle Kritik übt sie an Einwanderern, die „topgekleidet und mit „gemachter Nase“ hier ankämen, aber nicht arbeiten wollten. „Ich frage sie dann gerne, ob sie aus Dubai kommen“, sagt die gelernte Apothekenhelferin augenzwinkernd. Ausgerechnet ein Fernsehbeitrag hatte ihr berufliches Leben einst maßgeblich verändert.

Ihr erster Sohn war gerade zur Welt gekommen, als Ayse Karaagac in einer TV-Sendung sah, wie prächtig für eine Hochzeit im Kempinski-Hotel am Bosporus geschmückt wurde – mit weißen Rosen, Schleierkraut, Kerzenständern und Stoffservietten. Die Türkin war begeistert und erkannte den Bedarf für Augsburg. „Die Türken feiern immer groß. Aber damals gab es nur Papiertischdecken, Pappteller und gefeiert wurde in einer ungeschmückten Turnhalle.“ Also zog sie mit ihrer Schweste los, um Stoffe und künstliche Blumen – „so fing ich damals an“ – zu besorgen. „Die allererste Dekoration mussten wir der Hochzeitsgesellschaft regelrecht aufdrängen – und das kostenlos.“ Sie wollte die Menschen auf den Geschmack bringen. Die Rechnung ging auf.

Ayse Karaagac im Gespräch. Foto: Klaus Rainer Krieger

„Irgendwann kamen Frauen zu mir, um Brautkleider zu bestellen. Ich nähte, flog aber auch in die Türkei und ließ maßanfertigen. Denn damals gab es in Augsburg kaum Geschäfte. 2005 machten ihre jüngere Schwester und sie einen der ersten Brautmodeläden in der Stadt auf. Während sich die Schwester auf das Geschäft konzentrierte, mutierte Karaagac immer mehr zur Hochzeitsplanerin. Heute noch organisiert sie Hochzeiten und alles, was dazu gehört: Heiratsanträge, das um die Hand anhalten bei den Eltern, den Hennaabend ... die Türken feierten gerne und pompös. „Alleine die vielen verschiedenen Kleider zu den Anlässen und schließlich das Prinzessinnenkleid zum Hochzeitstag ...“, Ayse Karaagac lacht, wie so oft. Sie habe in Augsburg bereits eine Hochzeit für 1300 Gäste organisiert. „Das war damals in der Höchst-Kantine.“ Inzwischen hätten Hochzeiten „nur“ noch 250 bis 500 Gäste. „Mittlerweile wollen die Brautpaare alle Gäste kennen. Da wird von den Eltern nicht mehr der Nachbar vom Nachbar des Nachbarn eingeladen.“ Fünf Hochzeiten pro Woche organisiert Karagaac. Auch arabische Hochzeiten. Der Unterschied zu den deutschen Hochzeiten?

Augsburger Hochzeitsplanerin: „Bei den Türken geht es lauter zu“

„Auf deutschen Feiern sind weniger Gäste, es wird dezenter und nicht so laut gefeiert. Das Wichtigste ist das Catering und der Alkohol.“ Bei den Türken gehe es lauter zu, aber es werde nicht so viel getrunken. „Und wir geben mehr Geld für Gewänder aus.“ Es gäbe viel zu erzählen über die energiegeladene Frau, die im Alter von 17 Jahren gegen den Willen ihrer Eltern heiratete, immer noch glücklich mit ihrem Mann ist, drei Kinder und vier Enkel hat. Dass sie etwa einen Elternverein gegründet hat, in denen Kinder mit Migrationshintergrund gefördert werden. Und dass sie im Vorstand des Fußballverein Fenerbahce Augsburg ist. „Ich brauche immer viele Leute um mich herum. Ich mag die Menschen“, sagt Ayse Karaagac. „Und trotzdem hoffe ich, dass ich bald in Rente gehen kann.“