17-Jähriger flüchtet in Hochzoll auf Motorroller vor der Polizei

Ein Jugendlicher soll in Augsburg kontrolliert werden – doch das nimmt er zum Anlass, sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei zu liefern. Die kann ihn letztlich stellen.

Ein 17-Jähriger hat sich am Montag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Nach Angaben der Polizei wollten Beamte einer Streife den Jugendlichen gegen 17.15 Uhr im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Ortlerstraße überprüfen. Statt anzuhalten, "beschleunigte der 17-Jährige mit seinem Kleinkraftrad und entfernte sich", teilt die Polizei weiter mit. Die Beamten folgten ihm demnach über mehrere Straßen hinweg. Im Bereich der Kreuzung Trettachstraße Ecke Höfatstraße ignorierte der 17-Jährige eine rote Ampel und fuhr weiter in Richtung Rubihornstraße und letztlich Biberkopfstraße.

Zunächst entkam er der Polizei, wenn auch nicht für eine lange Zeit. "Im Rahmen der Fahndung konnte der 17-Jährige wenig später in Kissing festgestellt und angetroffen werden", so die Polizei. Der 17-Jährige war den Angaben zufolge nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, was wohl der Grund für seine Flucht gewesen sein dürfte. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Jugendlichen. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer oder Passanten, die von der Fahrt des 17-Jährigen möglicherweise gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden. (jaka)