Betrunkener Radfahrer baut Unfall

Ein Fahrradfahrer hat in Augsburg-Hochzoll einen Unfall mit einem Auto verursacht. Was den Polizeibeamten bei dem 18-Jährigen auffiel.

Wie die Polizei berichtet, geschah der Unfall am Dienstagmorgen gegen 0.45 Uhr in der Grüntenstraße. Der 18 Jahre alte Fahrradfahrer kollidierte demnach mit einem Auto, das am Straßenrand parkte. Der Autobesitzer saß zu diesem Zeitpunkt noch in seinem Pkw. Die Beteiligten verständigten die Polizei zur Unfallaufnahme. Es wurde niemand verletzt.

Die Beamten nahmen beim jungen Radfahrer deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille, wird berichtet. Die Weiterfahrt des Mannes war somit beendet, er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Nach Angaben der Polizei entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge von Alkohol. (ina)