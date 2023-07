Einbrecher steigt in Gaststätte ein

Die Polizei in Augsburg sucht nach einem Täter, der verschiedene Gegenstände aus einer Gaststätte in Hochzoll gestohlen hat. Auch der Sachschaden ist erheblich.

Ein bislang unbekannter Täter hat sich am Freitag im Zeitraum zwischen 2 Uhr und 8 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Ludwigstraße verschafft. Nach Angaben der Polizei stahl der Einbrecher Gegenstände, die einen Gesamtwert im unteren dreistelligen Eurobereich haben. Der Sachschaden liegt im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der 0821/323-3810 zu melden. (jaka)