Fahrgast beleidigt und schlägt Busfahrer in Augsburg Hochzoll

Ein unbekannter Fahrgast hat am frühen Morgen einen Busfahrer im Augsburger Stadtteil Hochzoll angegriffen und leicht verletzt.

Ein Fall von Körperverletzung hat sich am frühen Dienstagmorgen gegen 7 Uhr in einem Bus in der Zugspitzstraße in Augsburg-Hochzoll abgespielt. Bei dem Opfer handelte es sich um den Busfahrer.

Nach Angaben der Polizei schlug ein bislang unbekannter Fahrgast in dem Bus zunächst gegen die Fahrerkabine und beleidigte den Fahrer mehrfach. Anschließend schlug der Mann laut Polizei dem Busfahrer offenbar auf den Hinterkopf. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: 30-35 Jahre alt, 1,70-1,80 Meter groß, hellbraune bis blonde, schulterlange lockige Haare, schwarze Hose, schwarzes Oberteil, dunkler Rucksack.

Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung und Körperverletzung. Hinweise unter 0821/323-2310. (ina)