Fahrradfahrer touchiert Auto und flüchtet

Die Polizei sucht nach einem bislang unbekannten Radler in Augsburg. Der Mann beschädigte ein Auto und fuhr nach dem Unfall weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Ein bislang unbekannter junger Mann hat am Sonntagnachmittag ein Auto beschädigt und ist danach geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, stand gegen 14.45 Uhr eine 21-jährige Audi-Fahrerin in der Meringer Straße am rechten Fahrbahnrand. Eine Gruppe aus drei Männern ging zu diesem Zeitpunkt am Fahrzeug vorbei. "Dabei touchierte einer der Männer mit seinem Fahrradpedal eine Felge des Audis und flüchtete anschließend", heißt es weiter. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er soll etwa 20 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein und war der Zeugenaussage zufolge schlank und hatte ein südländisches Aussehen, so die Polizei. Die Beamten ermitteln nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den Mann und nimmt unter der Telefonnummer 0821/323-2310 Hinweise entgegen. (jaka)