Fahrt unter Drogeneinfluss: Polizei zieht Mann aus dem Verkehr

Ein 41-Jähriger fällt der Polizei in Augsburg bei einer Kontrolle auf, weil er nicht nüchtern wirkt. Ein Test ergibt: Die Beamten hatten wohl recht mit ihrer Vermutung.

Ein 41-Jähriger ist am Montag offenbar unter Drogeneinfluss mit seinem Auto in der Oberländer Straße unterwegs gewesen. Laut Polizei kontrollierten Beamte einer Streife den Mann gegen 23.45 Uhr. "Hierbei zeigten sich drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem Mann", heißt es von den Ermittlern. Da auch ein Drogenschnelltest ergab, dass der Mann wohl unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, unterbanden die Beamten die Weiterfahrt des 41-Jährigen. "Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt, um den genauen Wert zu bestimmen", so die Polizei, die nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz ermittelt. (jaka)