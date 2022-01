Falsche Polizeibeamte bringen Rentnerin um ihr Geld

Die Seniorin übergab nach einem Anruf, dass ihr Geld nicht mehr sicher sei, einem Mann ihr Erspartes im fünfstelligen Bereich.

Und wieder muss die echte Polizei vor falschen "Kollegen" warnen. Anlass ist ein Anruf bei einer 84-Jährigen am Freitag gegen 15 Uhr. Um diese Zeit meldete sich ein bislang unbekannter Täter bei der Seniorin und gab sich als Polizeibeamter aus. Er gaukelte der Frau vor, dass ihr Geld bei ihr nicht mehr sicher sei und überredete sie, das Geld an einen angeblichen Kollegen zu übergeben, was sie dann auch tat. Die Täter brachten die Frau nach Angaben der Polizei um ihr Erspartes in Höhe von mehr als 22.000 Euro. (bau)