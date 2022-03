Glastüren eingeworfen und eingeschlagen: Polizei sucht nach Tätern

Jemand hat in Hochzoll eine Haustür mit einem Steinwurf beschädigt. Zu einem ähnlichen Vorfall kam es in Oberhausen. Die Polizei ermittelt.

In Hochzoll ist am Samstag im Zeitraum zwischen 17.45 und 20.15 Uhr die Haustür eines Anwesens in der Zugspitzstraße im Bereich der 59er Hausnummern mutmaßlich durch einen Steinwurf beschädigt worden. Das Glaselement in der Türe wies nach Darstellung der Polizei ein entsprechendes Loch auf, woraufhin das Glas gesprungen ist. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei unter der 0821/323-2310 entgegen.

Zu einem ähnlichen Vorfall kam es in Oberhausen im Zeitraum von Donnerstag, 22 Uhr, bis Freitag, 8 Uhr. Dabei schlug jemand offenbar mutwillig die Glastür einer Döner-Imbissstube in der Ulmer Straße 40 ein. Aufgrund der Umstände des Geschehens schloss die Polizei einen möglichen Einbruchsversuch aus. Der Sachschaden beläuft sich in dem Fall auf 1000 Euro, um Hinweise bittet die Polizei unter der 0821/323-2510. (jaka)