Hochzoll: Hier lässt sich ein Stück Sommer kaufen

Die Facetten des Sommers hängen: Die Aktionsgemeinschaft Hochzoll erstellte am Donnerstag vor Pfingsten wieder eine Bildergalerie.

An bewährter Stelle im Stadtteil Hochzoll präsentiert die Aktionsgemeinschaft Hochzoll wieder neue Ergebnisse aus Künstlerkreisen. Angeführt von Malerin Inge Lemmerz entstanden kleine Kunstwerke zum Motto "Sommer in Hochzoll", die auf der Betonwand bei der Post in der Hochzoller Straße zu sehen sind.

Die Kunstwand im Zentrum des nördlichen Stadtteils bleibt bis in den Herbst hinein bestehen und begleitet ein kurzes Stück des Wegs, bevor sie Samstag, 8. Oktober, zwischen 10 und 12 Uhr abgehängt und zugunsten des Sozialfonds Hochzoll verkauft wird. Die Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft, Carmen Wanner-Sturm, freut sich vor allem über die Beteiligung eines wachsenden Schülerkreises.

Der Lech als Markenzeichen der östlichen Augsburger Stadtteile wird als Motiv geschätzt. Wanner-Sturm geht davon aus, dass sich die Hochzollerinnen und Hochzoller von der Nähe zum Wasser und der Natur ringsum inspirieren ließen. Wie jedes Jahr schuf auch Initiatorin Inge Lemmerz ein Kunstwerk, das den Kreativen als Anregung dienen sollte. (sil)