Mann ist angetrunken auf E-Scooter unterwegs

Ein 27-Jähriger ist in Augsburg angetrunken auf einem E-Scooter unterwegs und fällt dabei der Polizei auf. Als er die Beamten sieht, steigt er schnell ab.

Ein 27-jähriger Mann ist am Donnerstag offenbar angetrunken auf einem E-Scooter gefahren. Wie die Polizei berichtet, fiel der Mann den Beamten gegen 5 Uhr morgens in der Füssener Straße auf. "Beim Anblick der Streife stieg der 27-jährige Fahrer ab und schob den E-Scooter weiter", teilt die Polizei weiter mit. Da der Fahrer große Schwierigkeiten gehabt habe, den E-Scooter geradeaus zu schieben, hielten ihn die Beamten an und kontrollierten ihn. Der Mann war nach Polizeiangaben mit 1,06 Promille deutlich alkoholisiert. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt. Den Mann erwarten nun ein Bußgeld, ein Punkt im Fahreignungsregister und ein Fahrverbot. (jaka)