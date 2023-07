Augsburg-Hochzoll

Mit der Flex: 66-Jähriger will Zigarettenautomaten aufbrechen

Zeugen beobachten, wie ein Mann an einem Automaten hantiert. Die Polizei trifft den Verdächtigen an seiner Wohnung in Augsburg an - mit dem mutmaßlichen Tatwerkzeug.

Ein Mann hat am Mittwoch versucht, einen Zigarettenautomaten in der Ortlerstraße aufzubrechen. Nach Auskunft der Polizei wurde er dabei von mehreren Zeugen beobachtet. Den Angaben zufolge versuchte der 66-Jährige gegen 18 Uhr, den Automaten mit einer Akku-Flex gewaltsam zu öffnen. "Da dies nicht gelang, ließ er schließlich vom Automaten ab und flüchtete", so die Polizei. Da die Zeugen die Polizei alarmiert hatten, ermittelten die Beamten den Mann bereits kurze Zeit später als möglichen Verdächtigen. "Der Mann wurde an seiner Wohnadresse aufgegriffen. Dort wurde auch die verwendete Akku-Flex aufgefunden und sichergestellt", heißt es von der Polizei, die nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls gegen den 66-Jährigen ermittelt. (jaka)

