Ohne Führerschein unterwegs: Polizei stoppt Autofahrer

Ein Streit führt zu einem Polizeieinsatz in Augsburg - und zu einer Fahrzeugkontrolle. Der Mann hinterm Steuer hätte dort nicht sitzen dürfen.

Ein 25-Jähriger ist am Sonntag ohne Fahrererlaubnis auf dem Chippenham-Ring mit dem Auto unterwegs gewesen. Wie die Polizei berichtet, riefen Mitarbeiter eines Nachtclubs gegen 5 Uhr in der Früh die Beamten, da sie einen offenbar heftigeren Streit zwischen mehreren Personen mitbekommen hatten. Die Beteiligten seien anschließend mit Autos weggefahren, so die Polizei. Ein 25-jähriger Beteiligter soll laut den Zeugenaussagen vor Ort gesagt haben, dass er keinen Führerschein habe. Beamte einer Polizeistreife kontrollierten den Mann wenig später. "Hier stellte sich heraus, dass der 25-Jährige tatsächlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war", so die Polizei, die die Weiterfahrt des Mannes untersagte und nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 25-Jährigen ermittelt. (jaka)