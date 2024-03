Pedelec-Fahrerin stürzt mit 1,7 Promille am Hochablass

Eine Frau, die mit ihrem Pedelec-Rad am Hochablass unterwegs war, ist dort gestürzt. Warum die Polizei die Weiterfahrt verbot.

Zu einem Polizeieinsatz am Augsburger Hochablass kam es am Dienstag gegen 17.15 Uhr. Eine 55-jährige Pedelec-Fahrerin war dort gestürzt und offenbar für kurze Zeit ohnmächtig geworden. Passanten kümmerten sich um die Erstversorgung der Radlerin. Letztlich blieb die Frau jedoch unverletzt, so die Polizei.

Als die Beamten die Frau kontrollierten, stellte sich heraus, dass sie alkoholisiert war. Wie die Polizei berichtet, ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,7 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt der Frau und veranlassten eine Blutentnahme.

Gegen die 55-Jährige wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (ina)