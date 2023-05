Polizei ertappt Graffiti-Sprayer an Haltestelle auf frischer Tat

Als die Augsburger Polizei einen Sprayer erwischt und ihn kontrolliert, findet sie bei ihm nicht nur Betäubungsmittel.

Als ein 34 Jahre alter Mann am Freitag gegen 18 Uhr in der Friedberger Straße in Augbsurg-Hochzoll eine Haltestelle besprühte, wurde er prompt von der Polizei erwischt. Wie diese berichtet, hatte der Mann mehrere Glasscheiben der Haltestelle im Bereich der Peterhofstraße mit Farbe besprüht. Bei der Kontrolle verhielt er sich demnach aggressiv.

Die Polizisten durchsuchten den 34-Jährigen und fanden Betäubungsmittel und eine Softair Pistole. Sie stellten die Gegenstände sicher. Es entstand Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun auch wegen Sachbeschädigung gegen den Mann. (ina)