Polizei stoppt berauschten E-Scooter-Fahrer

Die Polizei hat am Dienstagabend kurz vor Mitternacht in der Zugspitzstraße in Hochzoll einen 21-jährigen E-Scooter-Fahrer angehalten.. Dabei zeigte er drogentypisches Verhalten, so die Polizei. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis.

Wie die Polizei weiter berichtet, verhielt sich der junge Mann aggressiv gegenüber den Beamten, ließ sich aber schließlich beruhigen. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt. Außerdem fanden sie bei dem 21-Jährigen weiteres Rauschgift, das sie sicherstellten. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn. (AZ)