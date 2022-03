Radlerin stürzt von Fahrrad: Polizei sucht Zeugen

Die Frau war nach ihrem Sturz vom Fahrrad bewusstlos und kann sich an den Unfallhergang nicht erinnern. Haben Passanten etwas gesehen?

Eine 46-jährige Fahrradfahrerin sei am Mittwoch gegen 8 Uhr in der Lechrainstraße unterwegs zur Arbeit gewesen, als sie an der Einmündung Schöneck-/Lechrainstraße offenbar alleinbeteiligt stürzte, so die Polizei. Passanten, die den Vorfall allerdings selbst nicht beobachtet hatten, kamen der bewusstlosen Frau zu Hilfe und betreuten sie bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Die Radfahrerin kam anschließend zur weiteren Untersuchung vorsorglich ins Uniklinikum. Bei der Unfallaufnahme haben sich bislang keine Hinweise auf eine Fremdbeteiligung ergeben, die Radfahrerin selbst kann sich an den Unfallhergang nicht mehr erinnern. Allerdings gibt es Hinweise, dass eine Frau mit Hund den Sturz möglicherweise beobachtet hat. Sie (und andere mögliche Zeuginnen und Zeugen) werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Telefon 0821/323 2310 zu melden. (bau)