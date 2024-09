Seit 17 Jahren bietet der Bürgertreff Hochzoll im Holzerbau ein breites Programm für den Stadtteil

Es riecht noch nach Druckerfarbe, das neue Programm für den Bürgertreff Hochzoll, das Gregor Lang zufrieden in den Händen hält. Der Vorstand des Bürgertreffs im Holzerbau findet es auch in diesem Jahr wieder beachtlich, was die vielen ehrenamtlichen Akteure auf die Beine gestellt haben. Und auch bei den Hochzoller Kulturtagen im Oktober spielt der Holzerbau eine wichtige Rolle. „Man kann, denke ich, schon sagen, der Holzerbau ist ein Erfolgsmodell für Augsburg“, sagt Lang.

Icon Vergrößern Gregor Lang vor dem Holzerbau in Hochzoll. Foto: Fridtjof Atterdal Icon Schließen Schließen Gregor Lang vor dem Holzerbau in Hochzoll. Foto: Fridtjof Atterdal

Seit 17 Jahren gibt es den Bürgertreff in Hochzoll und genauso viele Jahre gibt es dort ein umfangreiches Programm für so gut wie jede Altersgruppe. Nachdem im Holzerbau auch noch der Familienstützpunkt und der Mehrgenerationentreff beheimatet sind, gibt es quasi Angebote vom Säugling bis zum Senior, so Lang. Und immer wieder kommt etwas Neues hinzu.

Ein recht neues Projekt ist beispielsweise das Schülerfrühstück „Brotzeit“, das in Kooperation mit der Werner-von-Siemens-Grundschule jeden Morgen ab 7 Uhr im Holzerbau stattfindet. 30 bis 40 Kinder gehen jeden Tag vor der Schule hier vorbei, um ein ordentliches Frühstück zu bekommen. „Mich freut besonders, wie unkompliziert sich unsere Aktionen zumeist organisieren lassen“, sagt Lang. Ein paar Telefonate, einige Gespräche und das von der Uschi-Glas-Stifung unterstützte Projekt stand.

Das Angebot ist wieder umfangreich

Das Angebot für den Herbst/Winter 2024/2025 ist wieder umfangreich. „Die meisten Aktionen werden uns von Hochzoller Bürgerinnen und Bürgern vorgeschlagen“, so Lang. So gibt es in diesem Jahr einen Schreibworkshop „Federleicht“ für Erwachsene, ein Gedächtnistraining und einen Family-Kochclub. Viele über die Jahre lieb gewordenen Angebote sind natürlich ebenfalls mit dabei - sei es die wöchentliche Eltern-Kind-Gruppe oder der Café-Treff der AWO. Natürlich gibt es beispielsweise auch wieder das Knödelessen zum 1. Mai - ebenfalls die Idee einer Hochzollerin, wie Lang verrät. „Die Frau war im Urlaub in Österreich und hat dort eine Knödelwoche erlebt, in der in er ganzen Ortschaft verschiedenste Knödel angeboten wurden“, weiß er. Sie brachte das Erlebnis mit nach Hause - und Hochzoll ist um eine beliebte Veranstaltung im Holzerbau reicher.

„Für uns ist es von unschätzbarem Vorteil, dass wir die Küche im Haus haben“, sagt Lang. Hier bereitet nicht nur „Tante Emma“ die Mittagessen für die Hortkinder der benachbarten Schule zu - die Küche ist bei fast allen Veranstaltungen im Einsatz. „Getränke gibt es eigentlich immer - und bei vielen Gelegenheiten können wir auch etwas zu Essen anbieten“, so der Vorstand. Und auch bei der Vermietung des Holzerbaus, beispielsweise für Geburtstage, ist die Küche beliebt.

Mittlerweile beschränken sich die Angebote des Bürgertreffs nicht mehr ausschließlich auf den Holzerbau. Mit einigen Veranstaltungen geht man seit einigen Jahren bewusst in den Stadtteil. So findet der Hochzoller Sommer am Kuhsee, auf dem 12-Apostel-Platz oder beispielsweise rund um den Holzerbau und Hl. Geist statt. Besonders beliebt sei dabei der Kunstmarkt Montmarte, bei dem Künstler ihre Werke für einen sozialen Zweck spenden.

Auch bei den Kulturtagen spielt der Holzerbau eine wichtige Rolle

Zum zweiten Mal gibt es in Hochzoll wieder den Kulturfrühling. In diesem Jahr kann man sich dort mit einer Kurzgeschichte bewerben, die maximal 3000 Zeichen lang sein darf, wie Lang erklärt. Der Titel des Schreibwettbewerbs lautet „Stadtteil-Geschichten“ - der späteste Abgabetermin ist der 31. Januar 2025.

Icon Vergrößern Bei den Hochzoller Kulturtagen treten lokale Künstler, wie hier Café Arrabiata, auf. Foto: Annette Zoepf Icon Schließen Schließen Bei den Hochzoller Kulturtagen treten lokale Künstler, wie hier Café Arrabiata, auf. Foto: Annette Zoepf

Auch bei den Hochzoller Kulturtagen vom 2. Oktober bis zum 1. November spielt der Holzerbau eine wichtige Rolle. „Bei uns finden traditionell viele Veranstaltungen statt, einfach, weil wir die Räume haben“, sagt Lang. Bezahlbare Auftrittsorte für die Künstler sind in Hochzoll Mangelware. Die Hochzoller Kulturtage zeichnen sich dur ihre Vielfalt und die besondere Atmosphäre aus, die sie schaffen. Sie bieten eine Plattform für lokale Künstlerinnen und Künster und Kulturschaffende, ihre Werke und Talente zu präsentieren. Auch in diesem Jahr gibt es ein breites Spektrum an kulturellen Angeboten, von Musik und Theater bis hin zu Ausstellungen und Workshops. Es ist die Mischung aus Kreativität, Gemeinschaft und kulturellem Austausch, die die Hochzoller Kulturtage einzigartig macht. Eröffnet werden die 18. Kulturtage im Bürgertreff mi Sandro Roys „OrganTri“ und dem „Young String Ensemble“.