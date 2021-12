Täter demoliert Auto: Polizei sucht Zeugen

Ein Auto ist am Dienstag in Augsburg-Hochzoll beschädigt worden. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag in der Zeit zwischen 6 und 12.40 Uhr an einem in der Falkensteinstraße auf Höhe der Hausnummer 1 geparkten blauen Ford Fiesta beide Außenspiegel abgetreten. Wie die Polizei berichtet, wurde am linken Außenspiegel die Außenabdeckung samt Fahrtrichtungsanzeiger mutmaßlich abgetreten, der rechte Außenspiegel wurde offenbar komplett abgetreten und so stark beschädigt, dass er herunterhing und nur noch am Kabel baumelte. Der verursachte Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen, heißt es von der Polizei weiter, die unter der Telefonnummer 0821/323-2310 um Hinweise bittet. (jaka)