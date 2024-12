Ein unbekannter Täter hat in der Biberkopfstraße in Hochzoll eine abgelegte Paketlieferung gestohlen. Nach Angaben der Polizei geschah der Vorfall in der Zeit von Donnerstag vergangener Woche, 15.30 Uhr bis Montag, 16 Uhr.

Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt sie unter 0821/323-2310 entgegen. (ina)