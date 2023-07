Augsburg-Hochzoll

15:46 Uhr

Unbekannter Täter versucht, Roller zu stehlen

Die Polizei in Augsburg sucht nach einem unbekannten Täter, der einen Roller stehlen wollte.

Ein Dieb macht sich an einem Fahrzeug in der Mittenwalder Straße in Augsburg zu schaffen. Er beschädigt den Roller dabei.

Im Zeitraum von Montag 0 bis 11 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter versucht, einen Roller in der Mittenwalder Straße zu stehlen. "Hierbei beschädigte er den Roller, indem er die Frontverkleidung abriss", berichtet die Polizei, die nun ermittelt und unter der Telefonnummer 0821/323-2310 um Hinweise bittet. (jaka)

