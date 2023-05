Augsburg-Hochzoll

15:55 Uhr

Unbekannter will Hund vor Supermarkt stehlen

Als ein Mann in einem Supermarkt in Augsburg einkaufen will, bindet er vor der Ladentür seinen Hund an. Noch vor dem Betreten des Geschäfts wird er aufmerksam.

Ein 25-Jähriger wollte am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr in einem Supermarkt in der Hochzollerstraße im Augsburger Stadtteil Hochzoll einkaufen. Seinen Hund band er vor dem Geschäft an. Laut Polizei nahm ein bislang unbekannter Mann den Hund und wollte sich mit dem Tier entfernen. Der Hundebesitzer bemerkte die Situation noch rechtzeitig. Er folgte dem Täter und holte sich seinen Vierbeiner zurück. Der Unbekannte haute ab. Er wird nach Angaben der Polizei folgendermaßen beschrieben: Männlich, 45 Jahre, 1,75 Meter groß, kräftige Statur, osteuropäischer Herkunft, Drei-Tage-Bart, abgetragene Kleidung. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/323-2910 entgegen. (ina)

