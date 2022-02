Unbekannter zerkratzt geparktes Auto in Oberhausen: Polizei sucht Zeugen

Im Augsburger Stadtteil Oberhausen wird ein schwarzer VW Golf an der Beifahrerseite zerkratzt. Der Schaden ist hoch, die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Ulmer Straße ist am vergangenen Wochenende ein schwarzer VW Golf beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, parkte das Fahrzeug in der Nacht von Freitag auf Samstag auf Höhe der Hausnummer 5. Dabei wurde es von einem Unbekannten zerkratzt. Der Schaden ist hoch: Offiziellen Angaben zufolge liegt er bei rund 1000 Euro.

Augsburg-Oberhausen: Auto in Ulmer Straße zerkratzt

Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 telefonisch unter 0821/323-2510 entgegen. (kmax)