Vandalen schlagen die Scheiben von 22 Autos ein

Unbekannte Täter haben in Augsburg-Hochzoll in der Nacht auf Dienstag viele Autos demoliert. Der Sachschaden ist hoch, die Polizei bittet um Hinweise.

In der Nacht auf Dienstag haben ein oder mehrere bislang unbekannte Täter 22 Autos demoliert. In der Tannheimer Straße schlugen der oder die Täter den Angaben der Polizei zufolge die Frontscheiben und vereinzelt zusätzlich die Seiten- und Heckscheiben von 14 Wagen ein. An einem Auto wurde zudem der Rückspiegel aus dem Fahrzeuginneren herausgerissen.

In der Herzogstandstraße wurden an fünf Autos die Front- und Heckscheiben eingeschlagen. Auch in der Zugspitzstraße wurden drei Autos an der Frontscheibe beschädigt. Gestohlen wurde nichts. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 14.000 Euro, berichtet die Polizei weiter, die unter der Telefonnummer 0821/323-2310 um Hinweise bittet. (jaka)