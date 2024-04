Verkehrsteilnehmer flieht nach Unfall

Ein Fall von Unfallflucht beschäftigt die Polizei in Augsburg. Auslöser ist ein Vorfall in der Trettachstraße im Stadtteil Hochzoll.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat im Zeitraum von Dienstag, 12.30 Uhr, bis Mittwoch, 8.20 Uhr, einen Unfall in der Trettachstraße verursacht. Nach Angaben der Polizei hatte ein Fahrer seinen Audi in der Zeit am Straßenrand geparkt. "Als der Eigentümer zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an dem Audi fest", so die Polizei. Der Unfallverursacher hatte sich offenbar von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen. (jaka)