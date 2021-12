Versuchter Einbruch in den Hochablass-Kiosk

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangte der Täter nicht ins Innere des Kiosks, er hinterließ aber einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Im Zeitraum von Montag, 27. Dezember, 18.30 Uhr, bis Mittwoch, 29. Dezember, 7.15 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter offenbar in den "Kiosk am Kuhsee" einzudringen. Hierzu warf er oder sie nach Polizeiangaben eine Fensterscheibe mit einem bislang unbekannten Gegenstand ein. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelangte der Täter aber nicht in das Innere der Gaststätte, möglicherweise wurde er auch bei der weiteren Tatausübung gestört und musste fliehen – unter Zurücklassung eines Schadens in Höhe von mehreren Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter Telefon 0821/323-3810. (bau)