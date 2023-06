Zwei Männer schlagen auf Kontrahenten ein

Zwei Mal muss die Polizei in Augsburg in einer Nacht zu einem Lokal ausrücken. Erst streiten sich drei Männer verbal, später wird es gewalttätig.

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 24- und 27-jährigen Männern und einem 57-Jährigen ist es am Sonntag in einer Lokalität in der Berchtesgadener Straße gekommen. Wie die Polizei berichtet, wurden die Beamten gegen 20.15 Uhr zu dem Einsatz gerufen. "Bei dem Eintreffen der Streife wollten die Anwesenden aber nur etwas von einer verbalen Auseinandersetzung wissen", heißt es von der Polizei. Die beiden 24- und 27-Jährigen hätten aber aufgrund aggressiven Verhaltens einen Platzverweis erhalten. Gegen 22 Uhr wurde die Polizei den Angaben zufolge erneut gerufen. Die beiden 24- und 27-Jährigen waren demnach zurück in die Bar gekommen und auf den 57-Jährigen losgegangen. "Sie schlugen und traten ihn", heißt es von der Polizei. Beamte einer Streife konnten die beiden in der Nähe des Tatorts aufgreifen. Der 24-Jährige soll zudem eine Mitarbeiterin im Lokal bedroht haben. "Die beiden 24- und 27-jährigen Männer wurden von den Beamten in Sicherheitsgewahrsam genommen und verbrachten die Nacht im Polizeiarrest", so die Polizei, nun wird wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die 24- und 27-jährigen Männer ermittelt. (jaka)