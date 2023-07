Zwei Pedelec-Fahrer kollidieren bei Unfall

Zwei Pedelec-Fahrer sind im Augsburger Stadtteil Hochzoll zusammengestoßen.

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 31-jährigen und einem 65-jährigen Pedelec-Fahrer ist es am Dienstagabend in der Kreuzeckstraße - Ecke Lechrainstraße gekommen.

Der 65-Jährige war gegen 21 Uhr in der Kreuzeckstraße in westlicher Richtung unterwegs. Der Jüngere fuhr die Lechrainstraße in nördlicher Richtung entlang. Im Kreuzungsbereich übersah er ersten Erkenntnissen zufolge den vorfahrtsberechtigten, älteren Radfahrer und prallte mit ihm zusammen. Beide zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. (ina)