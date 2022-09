Höhenretter der Augsburger Feuerwehr befreit 20 Schwalben aus einer Falle

Ein Schwalben-Schwarm hat sich in einem Vogelschutznetz verfangen und sitzt in der Falle. Die Berufsfeuerwehr Augsburg hilft. Jetzt geht es für die Tiere gen Süden.

Die Reise in den Süden hätte für die 20 Schwalben beinahe nicht geklappt. Es ist bekannt, dass die Vögel meist Ende September oder Anfang Oktober das herbst- und winterliche Augsburg verlassen. Die Schwalben zieht es dann lieber in den wärmeren Süden. Am Sonntag saßen 20 Tiere allerdings in einer Falle in Augsburg. Nur mit Unterstützung der Augsburger Berufsfeuerwehr gelang die Rettung. Das Ticket in den Süden darf somit gebucht werden.

Wie die Feuerwehr informiert, war sie gegen 16.15 Uhr zur MAN-Brücke gerufen worden. Ein Schwalbenschwarm hatte sich im Vogelschutznetz verfangen, das direkt unter dem fließendem Lech angebracht ist. 20 Schwalben hätten keine Chance mehr gehabt, aus dem Netz zu entkommen, so die Feuerwehr.

Einsatz an MAN-Brücke in Augsburg: Nach 30 Minuten war die Rettung geglückt

Die Höhenretter der Berufsfeuerwehr Augsburg kamen zum Einsatz. Ein Höhenretter seilte sich von der Brücke ab. Er öffnete das Netz. Nach wenigen Minuten erkannten die Schwalben ihre Fluchtmöglichkeit. Sie flogen "glücklich in die Freiheit", wie es ein Sprecher der Feuerwehr formuliert. Die Feuerwehrleute waren etwa 30 Minuten im Einsatz.

Wenn sich demnächst Schwalben in großer Zahl sammeln, sollte man sich nicht wundern. Die Vögel treffen sich für den Flug in den Süden. Auf Leitungen und Masten ist der Sammelort. Beim Abflug sind auch die gerade erst ausgewachsenen Jungvögel dabei.

