Höhenretter rücken zu Einsatz am Augsburger Rathaus aus

Die Berufsfeuerwehr Augsburg wird zu einem ungewöhnlichen Einsatz in die Innenstadt gerufen. Zunächst hat sie eine Drehleiter dabei - doch die ist keine Hilfe.

Nach den Rotlicht-Bienen haben nun Rathaus-Bienen die Augsburger Berufsfeuerwehr beschäftigt. Anfang Juni erst hatten die Einsatzkräfte eine Verkehrsampel an der Kreuzung Karolinen- und Karlstraße im Visier. Ausgerechnet am Rotlicht hatte es sich dort ein Schwarm gemütlich gemacht. Die Honigsammler haben offenbar ein Faible für ungewöhnliche Orte. Denn am Montagnachmittag wird an der Fassade des Rathauses auf der Seite des Eisenbergs eine schwarze Traube an Bienen entdeckt - hoch oben kurz vor einer der Terrassen. Die Berufsfeuerwehr rückt mit der Drehleiter an. Doch es gibt ein Problem.

"Wir sind gerade mitten in der Schwarmzeit", erklärt Reinhard Buhl. Momentan erreichten den Imker und seine Kolleginnen und Kollegen nahezu täglich eine Nachricht über einen Bienenschwarm, der sich irgendwo in der Stadt niedergelassen hat. "Manchmal bin ich deswegen mehrmals am Tag unterwegs. Neulich war ich in Haunstetten, ein paar Stunden später wurde ich in den Bärenkeller gerufen." Nicht immer können sich die Imker alleine um die ausgeschwärmten Bienen kümmern. In Ausnahmen wird die Feuerwehr alarmiert.

Feuerwehreinsatz am Rathaus: Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr und des Rathauses begutachten den Bienenstock am Rathaus. Foto: Benedikt Dahlmann

Feuerwehreinsatz am Augsburger Rathaus erregt Aufmerksamkeit

Nämlich wenn es um Ampeln, um Schulen und Kindergärten oder eben auch um städtische Gebäude geht. Wie das Rathaus. Als die Berufsfeuerwehr vom Holbeinplatz aus schließlich die Drehleiter ausfährt und den Kollegen im Schutzeinsatz und mit Netzhut im Korb nach oben bringt, muss sie die Aktion unverrichteter Dinge abbrechen. Die 30 Meter lange Leiter ist um rund drei Meter zu kurz. Die Bienen, die an einem Mauervorsprung hängen, bleiben unerreichbar. Was jetzt?

Die Drehleiter der Berufsfeuerwehr war mit ihren 30 Metern nicht lang genug, um den Bienenschwarm an der Rathausfassade zu erreichen. Foto: Ina Marks

Die Höhenretter der Berufsfeuerwehr, die gerade an einer Übung in einem Schacht teilnehmen, werden alarmiert. Auf der Terrasse des Rathauses hat das Trio keine Zeit, die schöne Aussicht zu genießen. Konzentriert werden Seile um die steinerne Brüstung gespannt, mit Knoten, Karabinerhaken wird der Kollege Benjamin Weiß gesichert. Er wickelt noch ein dickes Klebeband um die Beine seines Einsatzanzuges, damit keine der Bienen hineinschlüpfen kann. Er trägt lange Handschuhe und einen Netzhut, als er in schwindelerregender Höhe über die Brüstung klettert. Der Holzkasten, in den er die Bienen vorsichtig hinein manövrieren will, ist an einem Seil befestigt. Die drei Männer arbeiten konzentriert.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Oben an der Fassade des Rathauses an der Seite zum Eisenberg wurde am Nachmittag ein Bienenschwarm entdeckt. Erst rückte die Berufsfeuerwehr mit der Drehleiter an, doch die 30 Meter lange Leiter reichte nicht aus. Nun wurden die Höhenretter alarmiert, die über eine der Terrassen des Rathauses einen Kollegen abseilten. Dieser kehrte den Schwarm in den Kasten. Video: Ina Marks

Bienen vom Augsburger Rathaus werden Imker übergeben

Sein Kollege Anselm Brieger reicht ihm den Kasten durch die Streben der Brüstung. "Das hat Elias Holl gut geplant", merkt Brieger mit einem Augenzwinkern an. "Der Kasten passt genau durch." Weiß, der von aufgescheuchten Bienen umschwärmt wird, kehrt die Traube hinein. Ein Schwarm besteht aus 5000 bis 15.000 Tieren. Die Einsatzkräfte hoffen, dass sie die Königin sozusagen mit im Kasten haben. Nun wollen sie das Behältnis erst einmal stehen lassen, damit weitere Bienen den Weg hineinfinden und den Schwarm gegen Abend einem Imker übergeben. Vielleicht wird es wieder Reinhard Buhl von der gleichnamigen Imkerei sein. Er steht, wie er sagt, bei Polizei und Feuerwehr für solche Fälle auf der Kontaktliste. Der Imker erklärt, warum gerade so viele Schwärme unterwegs sind.

Lesen Sie dazu auch

"Wenn die Königin eines Bienenvolkes nicht mehr die Leistung erbringt, weil sie schon drei oder vier Jahre alt ist, also nicht mehr ihre 2000 Eier am Tag legt, wird eine neue Königin großgezogen", erläutert er. Dann ziehe die alte Königin sozusagen mit einem Schwarm aus. Die Schwarmzeit dauere ungefähr von Ende April bis Mitte Juni. Wie viele Bienenvölker in Augsburg leben, kann Buhl nicht beziffern. Er weiß aber, dass es allein in der Stadt zwischen 120 bis 150 Imker gebe. "Dazu kommen noch Imker, die nicht Mitglied in einem Verein sind." Im Schnitt habe jeder Imker drei bis fünf Bienenvölker mit jeweils bis zu 60.000 Bienen pro Volk. Nicht ausgeschlossen also, dass die Feuerwehr in den nächsten Tagen zu weiteren surrenden Einsätzen gerufen wird.