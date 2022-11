Höhere Energiepreise in Augsburg: Der Verbrauch muss runter

Plus Die Preisexplosion bei der Energie kommt mit Verzögerung an. Auch wenn die Preisbremsen Hilfe versprechen, werden Strom und Gas teurer. Da hilft nur eines.

Wer bisher dachte, dass die Energiepreise stark gestiegen sind, muss sich angesichts der jüngsten Ankündigung der Stadtwerke (und auch anderer Energieversorger) eines Besseren belehren lassen: Der eigentliche Preishammer kommt jetzt. Die Preisexplosion auf den Märkten kommt nun mit einigen Monaten Verzögerung auch bei den Verbrauchern und Verbraucherinnen an. Es wäre gut gewesen, wenn die Entlastungen durch den staatlichen Energiepreisdeckel schon in die aktuelle Preisinformation hätten eingerechnet werden können – das hätte vielen Haushalten in Augsburg einen Schrecken erspart, den sie beim Öffnen der Post bekommen haben oder in den kommenden Tagen bekommen werden. Wenn alles so kommt wie geplant, wird die Deckelungs-Regelung (die allerdings wohl erst im Laufe des Frühjahrs greifen wird) einen großen Teil der jetzt angekündigten Erhöhung dämpfen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

