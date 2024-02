Höhere Mehrwertsteuer: So ist die Stimmung unter Augsburger Wirten

Plus Seit Januar liegt die Mehrwertsteuer in der Gastro wieder bei 19 Prozent. Die Bilanz der Wirte fällt unterschiedlich aus. Nicht alle haben die Preise erhöht.

Dreieinhalb Jahre lang galt für Speisen in Restaurants und Cafés eine Mehrwertsteuer von sieben Prozent. Die Absenkung erfolgte aufgrund der Coronapandemie und der anschließend hohen Inflation. Anfang des Jahres wurde die Mehrwertsteuer wieder auf 19 Prozent angehoben. Nun, rund einen Monat später, haben wir uns bei Augsburger Gastronomen sowie Gästen umgehört: Gehen die Augsburger Bürger seltener essen als zuvor? Und wie ist die Stimmung der Restaurantbesitzer? Die Bilanz ist unterschiedlich - manche sprechen von einem deutlichen Rückgang bei den Gästezahlen, andere sehen die Lage gelassener.

Arbent Gashi, Besitzer des Ristorante Massimiliano in der Maximilianstraße, sieht die Mehrwertsteuererhöhung kritisch: "Wir merken die Auswirkungen schon jetzt. Dieser Monat war der schwächste Januar, den wir je hatten", sagt er. Gashi bemerkt zudem bereits einen Rückgang der Besucherzahlen. Und das, obwohl er seine Preise im Zuge der Mehrwertsteuererhöhung gar nicht angehoben habe: "Ich traue mich nicht, die Preise weiter zu erhöhen. Zum einen mussten wir das schon letzten September aufgrund der steigenden Kosten tun. Zum anderen ist es mir wichtiger, dass meine Kunden weiterhin kommen. Was bringen mir höhere Preise, wenn die Kunden ausbleiben?"