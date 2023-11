Augsburg

Höhere Preise beim AVV: Tickets werden zum Jahreswechsel teurer

Plus Bus, Straßenbahn und Regionalzug im Großraum Augsburg werden im Schnitt 12,7 Prozent mehr kosten. Ein Teil der Fahrgäste kommt jedoch ungeschoren davon.

Von Stefan Krog

Die Ticketpreise für Straßenbahn, Bus und Bahn werden in Augsburg und der Region zum Jahreswechsel deutlich steigen. Die Preissteigerung um durchschnittlich 12,7 Prozent - eine Erhöhung in bisher nicht dagewesener Größenordnung - hatte sich bereits im Sommer angekündigt. Inzwischen stehen die konkreten Preise fest: Eine Fahrt im Stadtgebiet (Zonen 10+20) wird künftig 3,80 statt 3,60 Euro kosten. Wohl um unter der Vier-Euro-Preisgrenze zu bleiben, fällt die Erhöhung in diesem Ticketsegment nur sehr moderat aus. Bei der Streifenkarte gibt es hingegen einen Preissprung von aktuell 13,20 Euro auf künftig 14,80 Euro, was in etwa den zwölf Prozent entspricht. Auch bei den Abos gibt es Preissteigerungen, allerdings fallen diese für die Kunden häufig nicht ins Gewicht, weil ein Großteil von ihnen im Mai ins Deutschlandticket gewechselt war.

AVV begründet Preiserhöhung mit höheren Kosten für Diesel und Strom

Der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund gab die neuen Preise am Montag bekannt, im Detail sollen sie in den kommenden Wochen auf der Homepage veröffentlicht werden. „Wir müssen insbesondere die stark gestiegenen Kosten für Energie und Kraftstoff an die Verkehrsunternehmer ausgleichen, um die Grundlage zu schaffen, dass diese das Verkehrsangebot künftig weiter aufrechterhalten können“, so AVV-Geschäftsführerin Linda Kisabaka. Zum Hintergrund: Die Fahrtpreise werden jährlich anhand eines Index berechnet, in dem Kosten für Personal, Fahrzeuge und Energie berücksichtigt werden. Vor allem die im Berechnungszeitraum (April 2022 bis März 2023) stark gestiegenen Kosten für Strom und Diesel wirken als Preistreiber. Beim Diesel sind die Kosten etwa um knapp 65 Prozent gestiegen, so der AVV.

