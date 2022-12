Hörsaalbesetzung der Klimaaktivisten an der Uni ist vorerst beendet

Die Protestaktion an der Universität lief nach fast zwei Wochen am Freitag aus. Die Gruppe End Fossil Augsburg baut auf weitere Zusagen der Uni.

Studentische Klimaaktivisten hatten fast zwei Wochen den großen Hörsaal der Universität Augsburg besetzt. Diesen Freitag teilte die Gruppe End Fossil Augsburg mit, die Aktion werde "vorerst beendet". Am Tag zuvor hatte die Universität ein öffentliches Forum zur Klimagerechtigkeit veranstaltet und damit eine der Forderungen der Aktivisten erfüllt.

"Nachdem uns zugesichert wurde, dass es weitere Foren zur Klimagerechtigkeit der Uni Augsburg geben wird, beenden wir die Besetzung des Hörsaals 1 vorerst", so End Fossil. Die nächste Veranstaltung werde Ende Januar 2023 stattfinden. Man habe "einen enormen Impuls angestoßen", darin seien sich viele der am Forum beteiligten Akteure einig. Die Aktivisten betonten aber auch auch ihren Willen, am Thema weiter dranzubleiben.

Universität Augsburg forciert Aktivitäten zur Klimaneutralität

Die Hörsaalbesetzung lief seit 28. November, wobei der Lehrbetrieb dort weiterging. Die rund 25 Aktivisten und Aktivistinnen fordern von der Universität konkrete Maßnahmen für Klimaneutralität und soziale Gerechtigkeit, außerdem mehr studentisches Mitspracherecht und Transparenz. Unterstützt wurden die Hörsaalbesetzer vom Studentischen Konvent, einem Gremium mit Vertretern der rund 20.000 Studierenden an der Uni.

Am Donnerstag hatte das erste offene Forum zur Klimagerechtigkeit mit Vertretern der Universitätsleitung, der Studierendenvertretung, des Akademischen Mittelbaus, des Zentrums für Klimaresilienz und des Wissenschaftszentrums Umwelt sowie der Gruppe End Fossil Augsburg stattgefunden. Zudem hatte die Universität Augsburg angekündigt, ihre Aktivitäten zum Klimaschutz zu beschleunigen und bis 2028 klimaneutral zu werden. Dazu soll es eine Selbstverpflichtung geben. Zwei neue Kräfte werden für diesen Bereich eingestellt.