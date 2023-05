Hofpfisterei-Filialen in Augsburg bleiben von Schließungen verschont

Die in München ansässige Traditions-Bäckerei Hofpfisterei schließt mehrere Filialen. Die drei Standorte in Augsburg sind davon aber offenbar nicht betroffen.

Augsburger Standorte der Traditions-Bäckerei Hofpfisterei bleiben offenbar von Schließungen verschont. "Für die dortigen Filialen sind keine Schließungen geplant", erklärt ein Unternehmenssprecher auf Anfrage. Die Bäckerei verkauft ihre Produkte im Stadtgebiet derzeit in drei Filialen (Neuburger Straße in Lechhausen, Philippine-Welser-Straße und Stadtmarkt in der Innenstadt) sowie weiteren Verkaufsstellen in Rewe-Supermärkten.

Nach Angaben des Sprechers betreffen die bislang vier Schließungen jeweils Filialen in München. Diese würden "aufgrund wirtschaftlicher Bewertungen der einzelnen Standorte und der teilweise etwas angespannten Personalsituation" geschlossen. Man werde das Filialnetz auch weiter "laufend diesbezüglich bewerten", allerdings eröffne man auch weiter Standorte. (kmax)