Hohe Decken und viel Stahl: In Göggingen entstehen futuristische Bürogebäude

Unter dem Namen "Lofts" plant eine Münchener Firma der Bergiusstraße markante Gebäude. Wann der bau beginnt und wer dort einziehen könnte.

In der Bergiusstraße in Göggingen entstehen bald neue, große Bürogebäude. Die Münchner Firma Brixx Projektentwicklung, die unter dem Markennamen " Augsburg Offices" in Augsburg unter anderem bereits an der Eichleitner Straße vertreten ist, plant für den Stadtteil ein Projekt mit dem Namen "Lofts". Auf 12.000 Quadratmetern sollen dort Büroflächen entstehen – das Gelände wurde bereits von Büschen befreit und wartet nun auf die Baumaschinen.

Das Gelände zwischen Pilsener- und Bergiusstraße ist derzeit noch eine Brachfläche, wie Brixx-Projektentwickler Alexander Diehl zeigt. Foto: Fridtjof Atterdal

Rund 7000 Quadratmeter ist das Gelände groß, das an der Bergiusstraße und der Pilsener Straße liegt. Geplant sind dort drei nachhaltige Bürogebäude mit jeweils vier Etagen, berichtet Projektentwickler Alexander Diehl. Die Gesamtfläche, die vermietet werden soll, beträgt rund 10.500 Quadratmeter. Dabei können Mieter unter Flächen von 250 Quadratmetern bis zu rund 3000 Quadratmetern für das gesamte Gebäude auswählen. "Wir sind bereits mit großen Ankermietern im Gespräch", sagt Diehl, ohne ins Detail gehen zu wollen. Er glaubt, dass vor allem junge, moderne Unternehmen und Start-ups Interesse an dem High-Tech-Gebäude haben dürften.

Bürogebäude im Industrie-Baustil mit Stahlelementen und gerundeten Ecken

Der Name "Lofts" rührt laut Diehl vom geplanten "Light-Industrial"-Baustil, mit Raumhöhen von bis zu vier Metern, Stahlelementen und gerundeten Ecken. Offene Grundrisse, Sichtbeton sowie freiliegende Decken und Rohre sollen Raum und Perspektive öffnen, so der Projektentwickler. Alle drei Gebäude bekommen große Dachterrassen, Stellplätze für Autos wird es in einer gemeinsamen Tiefgarage geben.

Auf der Computer-Animation sieht man den geplanten Baustil mit abgerundeten Ecken, Stahl und großen Fenstern. Foto: 3dkad

Die Gebäude werden mit einer besonders energieeffizienten Gebäudetechnik, moderner Informationstechnologie mit Glasfaser-Anschluss und beispielsweise einem gesicherten Gebäudezugang ausgestattet, um den Ansprüchen moderner Unternehmen zu genügen, so Diehl. "Begrünte Dachflächen, umlaufende Dachterrassen im dritten Obergeschoss, zwei Atrien und ein gemeinsamer Innenhof mit Grünflächen und viel Baumbestand unterstreichen die nachhaltige Ausrichtung", sagt er.

Büros in Göggingen: Tiefbauarbeiten beginnen voraussichtlich im Sommer

Noch wartet das Unternehmen auf die Baugenehmigung – man rechne damit, im Mai mit den ersten Arbeiten beginnen zu können, sagt Brixx-Geschäftsführer Norbert Müller. Die Bagger für die Tiefbauarbeiten werden wohl frühestens im Juli oder August rollen. "Wir haben die Büroflächen bewusst auf drei Gebäude aufgeteilt, weil wir so Unternehmen die Möglichkeit geben wollen, auch ein ganzes Gebäude anzumieten, um so eine eigene Adresse zu haben", sagt Müller. Nach seiner Ansicht ist Göggingen ein starker Stadtteil, der für viele Unternehmen dank guter Anbindung attraktiv ist.