Augsburg

19:00 Uhr

Pächter der Berufsschulkantine gibt wegen hoher Energiepreise auf

Plus Schon die Eltern von Robert Dutz haben die Berufsschulkantine betrieben. Aufgrund sinkender Nachfrage und steigenden Kosten sieht der Gastronom keinen anderen Ausweg.

Von Miriam Zissler

Vor Corona hatte Robert Dutz in seiner Berufsschulkantine an der Haunstetter Straße mittags 350 bis 400 Essen. Obwohl es im vergangenen Schuljahr kein Homeschooling mehr gab und Abstände in der großen Kantine im Pavillon mit 400 Sitzplätzen gut eingehalten werden können, sank die Nachfrage nach dem Mittagessen. Zum Schluss zählte der Pächter noch etwa 100 Schülerinnen und Schüler sowie 15 Lehrerinnen und Lehrer zu seinen Kantinengästen. Aufgrund der steigenden Energiepreise zog er mit Beginn des neuen Schuljahrs die Notbremse: In Absprache mit dem Schulverwaltungsamt bleibt die Kantine bis auf Weiteres geschlossen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen