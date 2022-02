Augsburg

vor 34 Min.

Hohe Inzidenz: Den Betrieben gehen wegen Corona die Mitarbeiter aus

Tatjana Kube ist Geschäftsführerin von Ervy Sports in Bobingen. Weil Mitarbeiter in Quarantäne waren, verlor sie Aufträge.

Plus Viele Berufstätige sitzen in Corona-Quarantäne. Für Firmen aus der Region Augsburg und deren Kunden hat das teils massive Auswirkungen.

Von Andrea Wenzel

25 Vorstellungen musste das Staatstheater Augsburg in dieser Spielzeit wegen Corona-Fällen in der Belegschaft absagen. Zuletzt betraf es zwei Opern – "Faust-Margarethe" und "La clemenza di Tito" vergangene Woche. In diesen Fällen waren Sänger aus dem Chor beziehungsweise Solisten positiv getestet worden. Einen Ersatz gab es nicht, die Veranstaltungen fielen kurzfristig aus. Für das Theater bedeuten diese Fälle nicht nur einen Einnahmeverlust, sondern auch Diskussionen mit den Besuchern. Ähnlich geht es derzeit auch Unternehmen und Einrichtungen anderer Branchen. Die Omikron-Welle mit vielen Quarantänefällen rollt über Augsburgs Wirtschaft, teils mit deutlichen Folgen für die Betriebe und deren Kunden. Laut IHK sehen gut die Hälfte der schwäbischen Betriebe negative Auswirkungen durch Mitarbeiterquarantäne – in ganz unterschiedlicher Ausprägung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen