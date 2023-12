Augsburg

vor 43 Min.

Hohe Personalkosten engen den finanziellen Spielraum der Stadt noch stärker ein

Plus Erstmals wird Augsburg im kommenden Jahr die 400-Millionen-Euro-Grenze bei den Personalausgaben überschreiten - obwohl zwölf Prozent der Stellen nicht besetzt sind.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Die Personalkosten bei der Stadt Augsburg sind in den vergangenen Jahren explodiert. Im kommenden Jahr hat die Stadt für ihre mehr als 6500 Beschäftigten um die 402 Millionen Euro eingeplant. Zum Vergleich: 2017 waren es noch 273 Millionen Euro, im laufenden Jahr sind es 372 Millionen Euro. Das ist eine Zunahme um mehr als ein Drittel.

Für den Sprung um 30 Millionen Euro im kommenden Jahr ist vor allem die Tarifeinigung im öffentlichen Dienst verantwortlich, die für Mitarbeiter eine Sockelerhöhung um 200 Euro plus 5,5 Prozent vorsieht. Der neue Tarifvertrag wird im kommenden Frühjahr seine ganze Wucht entfalten, wenn die lineare Erhöhung gültig wird. "Wir haben satte 30 Millionen Euro draufgelegt. Im Sinne der Mitarbeiter ist das gerechtfertigt, aber für unsere finanziellen Möglichkeiten ist das eine Wende", so Kämmerer Roland Barth. Die Lohnerhöhung werde ab jetzt in jedem Haushalt der Zukunft einzurechnen sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen