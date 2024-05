Hohe Schäden: Polizei ermittelt nach Unfallfluchten im Stadtgebiet

In den Augsburger Stadtteilen Kriegshaber, Innenstadt und Hochzoll kommt es zu Unfallfluchten. Die Schäden sind teils sehr hoch, die Polizei ermittelt.

Wegen Unfallfluchten an verschiedenen Stellen im Augsburger Stadtgebiet hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Dabei entfernten sich die Verantwortlichen jeweils vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Fall ereignete sich zwischen vergangenem Donnerstag, 21 Uhr, und Freitag, 8.30 Uhr, in der Familien-Einstein-Straße, wo ein VW Passat an der vorderen linken Stoßstange touchiert wurde. Der Sachschaden liegt hier bei 1500 Euro.

In der Holzbachstraße beschädigte ein bislang Unbekannter zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 15 Uhr, einen Opel Zafira am linken Außenspiegel. Der Schaden liegt hier bei rund 300 Euro. Die Polizei hat in beiden Fällen Ermittlungen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet, Zeugen können sich telefonisch unter 0821/323-2610 melden.

Polizei Augsburg ermittelt wegen Unfallfluchten in Hochzoll, Innenstadt und Kriegshaber

Bei rund 2000 Euro liegt der Sachschaden, den ein bislang Unbekannter in der Neuschwansteinstraße in Hochzoll verursachte. Nach Polizeiangaben fuhr er zwischen Freitag, 12 Uhr, und Samstag, 8.15 Uhr, gegen einen Opel Adam und beschädigte ihn an der hinteren linken Fahrzeugseite. Hinweise zu diesem Fall nimmt die Inspektion Augsburg Ost unter 0821/323-2310 entgegen. (kmax)